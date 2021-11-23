Сьогодні, 23 листопада 2021 року, запрацював центр вакцинації в головній мечеті України Ар-Рахма на Татарці в Києві. Мечеть розташована на вул. Лук’янівська, 46.

З ранку віряни вже прийщли на вакцинацію. Жінки ще вагаються чи робити щеплення, але кажуть, що в мечеті їм буде зробити спокійніше.

Центр працюватиме сім днів на тиждень з 9 до 16 години.

Вакцинують від Covid-19 всіх охочих від 18 років, а також підлітків від 12 років при наявності у них довідки про всі щеплення згідно з календарем профілактичних щеплень.

Щеплення в мечеті можуть отримати не тільки мусульмани, але й люди інших віросповідань, іноземці, що легально живуть в Україні.

Жінок просять одягати хусточки. Інших обмежень немає.

Застосовуються всі 4 вакцини, що наявні в Україні. Щеплення роблять у конференц-залі.

Можна записатися на конкретний час, а можна приходити без запису.

Джерело: Ольга Чайко