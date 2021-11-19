У Мелітополі, що у Запорізькій області, станом на 18 листопада не виявили жодного випадку інфікування коронавірусом. Відповідний показник тримається вже другу добу поспіль.

Про це повідомили у Мелітопольській міській раді. Загалом станом на 19 листопада у місті зафіксували 13 342 випадки коронавірусу. Серед них – 547 дітей.

В інфекційному госпіталі лікуються 131 пацієнт з Мелітополя та прилеглих районів. З них – 104 людини з підтвердженим діагнозом Covid-19, а ще 27 з підозрою на коронавірус.

Водночас на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 288 хворих, з них 15 дітей.

У МОЗ вже заявляють про те, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус. Але через ситуацію у Європі можливий повторний спалах Covid-19.

Станом на 19 листопада у країні зафіксували 20 050 нових випадків коронавірусу. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 943), Запорізькій (1 187) та Донецькій (1 057) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Мелітопольська міська рада