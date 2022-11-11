Соціальна напруга через жорсткі Covid-блокування практично у всіх районах Китаю досягає високих градусів обурення і протестів населення.

Повідомляється, що влада Пекіна закрила міські парки і ввела інші обмеження на тій підставі, що в країні було зареєстровано 10 729 нових випадків Covid-19, майже всі з яких дали позитивний результат, але не проявляли симптомів

Відзначається, що оскільки основна частина з 21 млн жителів Пекіна проходить майже щоденне тестування, у величезному місті було зареєстровано ще 118 нових випадків захворювання.

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У підсумку багато шкіл перейшли на онлайн-заняття, лікарні обмежили надання послуг, деякі магазини і ресторани закриті, а їхні співробітники відправлені на карантин. Відео в соціальних мережах показують, як люди в деяких районах протестують або б’ються з поліцією та медичними працівниками.

Уряд заявив, що скорочує час, протягом якого туристи, які прибувають в країну, повинні пройти карантин, але поки не ясно, коли і де правила наберуть чинності і до кого вони будуть застосовані. Посольство США на цьому тижні знову рекомендувало громадянам уникати поїздок до Китаю без крайньої необхідності.

Численні селища на околицях столиці, в яких проживають робітники, чия праця забезпечує роботу міста, були закриті. Багато хто живе в гуртожитках, яких, за словами водіїв таксі, вони уникають, щоб не потрапити в карантин.

Жорсткі блокування повинні були закінчитися ще минулої неділі, але влада неодноразово подовжувала такі обмеження без пояснення причин.

Китайські лідери пообіцяли у четвер, 10 листопада, відреагувати на розчарування громадськості через Covid-жорстку стратегію нульового Covid-19, яка залишила мільйони людей у своїх будинках і серйозно підірвала економіку всієї країни.