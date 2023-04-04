Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова врятували 63-річну жінку з вродженою вадою, яка під час останнього загострення загрожувала вже не тільки здоров’ю, а й життю пацієнтки.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Жінка вперше дізналася про свою вроджену патологію аж у 40 років, коли стався перший напад. Лікарі встановили правильний діагноз: вроджена кіста жовчної протоки, – пишуть медики.

Однак, за їхніми словами, через відсутність на той час досвіду виконання подібних операцій медики обмежилися консервативним лікуванням. Це тимчасово допомогло. Однак хвороба неодноразово нагадувала про себе нападами болю, втратою апетиту.

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Гострий напад стався цього року. Цього разу раптовий біль у ділянці живота супроводжувався високою температурою. Консервативна терапія вже не рятувала. Жінку виснажував біль. Вона не могла їсти і втратила сім кілограмів. У такому стані хвора звернулася по допомогу до лікарні Святого Пантелеймона.

Після обстеження пацієнтки, зокрема, проведення КТ та МРТ, було встановлено діагноз – кіста жовчної протоки. Це вроджене розширення протоки, якою виводиться жовч.

Патологія досить рідкісна, трапляється в однієї людини зі 100 тис. Здебільшого проявляється ще в дитячому віці й потребує своєчасного хірургічного втручання.

– Кіста може перекрити відтік жовчі. А смертельна небезпека полягає у виникненні запального процесу, який може поширитися на інші протоки, печінку та спровокувати сепсис, – пояснюють медики.

Хірурги клініки прийняли рішення негайно оперувати. Під час втручання вони делікатно й успішно видалили патологічне розширення з відділенням самої кісти від судин печінки, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки.

За словами медиків, протока в нормальному стані становить до чотирьох міліметрів у діаметрі. У цієї пацієнтки вона виявилася завширшки цілих сім сантиметрів.

Операція тривала дві години. Усе пройшло успішно. А вже на сьомий день після хірургічного втручання пацієнтку виписали додому. Жінка повернулася до нормального життя і добре почувається.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова