У США науковці створили жувальну гумку зі спеціальними частинками, які здатні знешкоджувати коронавірус у роті.

Після потрапляння в організм людини вірус починає активно розмножуватися у слині. Дослідники Університету Пенсільванії у Філадельфії вирішили створити засіб, який міг би боротися з ним на цьому етапі.

Як відомо, коронавірус прикріплюється до білка ACE2. Науковці розробили жуйку з високим вмістом цього білка. Їхня ідея полягає у тому, щоб заплутати вірус, аби він кріпився до білкових молекул у жувальній гумці, а не до справжніх клітин.

Згідно з висновками, 5 мг білка у жувальній гумці достатньо, щоб суттєво знизити проникнення вірусу до клітини. Водночас 50 мг знижували його активність на 95%.

Жуйку випробували лише у лабораторних умовах, там вона показала непогані результати.

Експерименти за участю людей поки що не проводилися. Необхідно пройти цей етап, щоб говорити про ефективність цієї розробки та здатність застосовувати її в житті.

Водночас поки що невідомо, як вона загалом впливатиме на самопочуття та стан здоров’я людей.

Наразі у світі науковці активно працюють над вакцинами, ліками, захисними масками та іншими засобами, які дозволять ефективно боротися з пандемією коронавірусу.

Джерело: Molecular Therapy