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Жириновський, який закликав бомбардувати Україну, на межі смерті

20 Березня 2022, 16:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
жириновский
Джерело: Depositphotos

Володимира Жириновського – лідера ЛДПР – знову ввели в медикаментозну кому. За словами джерел, за останню добу стан 75-річного політика погіршився, і його підключили до апарату ШВЛ.

Про те, що Жириновський у критичному стані повідомляє і телеграм-канал 112. За його інформацією, у Жириновського діагностовано повний набряк легенів та септичний шок. Наразі лікарі борються за життя лідера ЛДПР.

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У партії не підтверджують погіршення здоров’я Жириновського та заперечують усе, що дізналися журналісти. Керівник прес-служби фракції ЛДПР Олександр Дюпін стверджує, що стан Володимира Жириновського у гірший бік не змінювався. Він продовжує лікування та реабілітацію, все йде за планом.

Джерело: PTVI

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лікування
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