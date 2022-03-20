Володимира Жириновського – лідера ЛДПР – знову ввели в медикаментозну кому. За словами джерел, за останню добу стан 75-річного політика погіршився, і його підключили до апарату ШВЛ.

Про те, що Жириновський у критичному стані повідомляє і телеграм-канал 112. За його інформацією, у Жириновського діагностовано повний набряк легенів та септичний шок. Наразі лікарі борються за життя лідера ЛДПР.

У партії не підтверджують погіршення здоров’я Жириновського та заперечують усе, що дізналися журналісти. Керівник прес-служби фракції ЛДПР Олександр Дюпін стверджує, що стан Володимира Жириновського у гірший бік не змінювався. Він продовжує лікування та реабілітацію, все йде за планом.

Джерело: PTVI