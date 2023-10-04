Белла Андреу, 24-річна американська медсестра, страждає на рідкісне захворюванни, яке називається синдромом Сплячої красуні. Жінка іноді не може прокинутися понад 20 годин на добу. Причому сам сон схожий на марення.

Через це дівчина просто боїться лягати спати, бо знає, що може проспати усі найголовніші події у своєму житті.

Вона постійно живе у страху.

Зараз дивляться

Уперше у Белли стався епізод хворобливого тривалого сну 2016 року, коли вона напилася на випускній вечірці.

Після цього дівчина занурилася в 10-денний період туману в голові та дрімоти. Спочатку вона подумала, що це просто похмілля.

Потім у неї були напади сну кожні чотири тижні, триваючи від семи до 10 днів.

Белла говорить, що назва синдром Сплячої красуні не відображає того, наскільки це жахливий стан, він робить її схожою на привида.

– Я дуже незалежна людина, весела й товариська, але коли мене наздоганяє напад сну, я стаю повною протилежністю, – говорить медсестра.

Довгий час лікарі вважали, що це поведінкове порушення, а Белла симулює свою хворобу просто заради уваги.

Потім припустили, що такий стан може бути реакцією на протизаплідні таблетки або алкоголь. Підозрювали епілепсію і пухлину мозку.

Місяці сканування й аналізів, нарешті, привели до діагнозу синдром Сплячої красуні, поставленого неврологом із Ньюкасла.

– Під час нападів сну вона як привид. Не розуміє, що відбувається. Її очі відкриті, але вона дивиться крізь тебе, – каже подруга Белли.

Тепер Белла Андреу знає, що її хворобливий стан справді може бути спровокований алкоголем, стресом та її гормональними таблетками. І намагається, за можливості, виключити ці тригери.