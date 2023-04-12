Жителька Великої Британії Дінкі Флауерс напередодні святкування свого 102-го дня народження розкрила секрети довгого і щасливого життя. Своє довголіття вона пояснила сонячним світлом і щоденними танцями.

I’m nearly 102 years old – these are my secrets to having a long life https://t.co/gMzPPuX5aC via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) April 12, 2023

– Я рекомендую танцювати і рухатися, щоб залишатися у формі і бути здоровим, не сидіти весь день. Танці підтримують в мені життя, а перебування на сонці робить мене щасливою, – зізналася британка.

Колишня професійна танцівниця, яка народилася 1921 року, Дінкі досі викладає учням у власній танцювальній школі.

Міс Флауерс уперше почала танцювати 1924 року, коли їй було лише три роки. Вона виступала для принца Філіпа на льодовому гала-концерті 1952 року, за що отримала королівський лист подяки.

Дінкі також подорожувала світом, щоб продемонструвати свою майстерність, зокрема в Багдаді, де танцювала перед іракською королівською родиною.

Танцям вона навчалася в лондонській Академії театрального мистецтва Italia Conti.

Напередодні свого 100-річчя 2021 року Флауерс провела три 45-хвилинні заняття з підтримання форми і три 20-хвилинні прогулянки на тиждень, щоб зібрати гроші для благодійної організації NHS.

Дінкі була у шлюбі Джорджем Флаверсом, який керував знаменитим баром Raymond Revuebar у Лондоні. Він помер у 2005 році. У пари народилася дочка Сара, згодом з’явилося четверо онуків.