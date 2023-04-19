Нині мужнім двійнятам Яні та Ярику Степаненкам які отримали важкі поранення під час ворожого обстрілу залізничного вокзалу Краматорська і дивом залишились живі, – виповнюється 12 років.

Разом з мамою Наталією вони святкують свій день народження у США. Святкують не просто з надією на краще, а з упевненістю, що попереду у них – хороше життя.

Бо реабілітація проходить добре, мама і Яна успішно освоюють протези.

Історія сім’ї Степаненків сколихнула не лише Україну, а і весь світ.

У той страшний день, 8 квітня 2022 року, залізничний вокзал Краматорська, де сотні людей очікували на евакуацію, був обстріляний ворожими ракетами.

Прямо на пероні загинула 61 людина, 121 – зазнала важких поранень. Мама близнюків Наталя Степаненко втратила ліву ногу, а її донечка Яна – обидві ніжки.

Через усю Україну поранених доправили до Львова у лікарню Святого Миколая. Львівські лікарі не сумнівалися жодної хвилини, що виходять і маму, і її донечку.

Просто професійно робили свою справу і щохвилини намагалися вселити надію і впевненість своїм пацієнтам. Не давали відчаю навіть шансу.

Минув найскладніший рік у житті Степаненків. І мама, і донька вже досить добре освоїли протези. Ходять! Американські лікарі захоплюються незламною волею українців.

До речі, тут, у Сан-Дієго іменинникам підготували сюрприз: захисник Маріуполя, боєць полку Азов Владислав Жаворонок, який був у полоні і теж втратив ногу, прилетів привітати Яну і Ярика.

Звісно, з подарунками і гостинцями.

Львівські лікарі теж передали привітання своїм пацієнтам. І у себе, в лікарні Святого Миколая, продовжують працювати над проєктом Unbroken Ukraine, щоб наша власна, українська, система протезування змогла повертати до повноцінного життя українців, що зазнали травм і важких поранень.

Джерело і фото: 1 ТМО Львова