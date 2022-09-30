Цього тижня, в один день, на Закарпатті сталося одразу два випадки критичних кровотеч через поранення циркулярною пилкою.

В обох ситуаціях медики екстреної допомоги діяли швидко і професійно: приїхали за кілька хвилин, зупинили кровотечі за допомогою турнікетів і доставили пацієнтів у медустанови.

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– Перший виклик до центральної оперативної диспетчерської надійшов з Берегова о 10:43. 30-річний чоловік працював по господарству і глибоко порізав передпліччя пилкою-болгаркою, – пишуть медики.

За їхніми словами, вже через чотири хвилини бригада швидкої зупиняла кровотечу і надавала медичну допомогу пацієнту. Через 10 хвилин з моменту виклику потерпілий був доставлений в Берегівську лікарню ім. Б.Ліннера.

– Другий такий самий випадок стався через дві години в селі Фанчиково на Виноградівщині. На лінію 103 о 12:40 надійшло повідомлення: 60-річний чоловік розрізав аж до кістки (!) ліве передпліччя і стікає кров’ю, – розповідають медики.

І зазначають, що їхні колеги примчали до пацієнта за лічені хвилини, зупинили кровотечу, надали всю необхідну екстрену допомогу та транспортували до приймального відділення Виноградівської ЦРЛ.

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У зв’язку з тим, що трапилося, медики звертають особливу увагу домашніх умільців на те, що кутова шліфувальна машинка типу болгарки небезпечна при розрізанні деревини.

Висока швидкість і потужність цього інструменту не передбачає його використання з дисковою пилкою – це надзвичайно травмонебезпечно!

Зазначається, що кожного року лише в Закарпатській області травмуються десятки людей саме через те, що нехтують правилами безпеки та використовують інструменти не за їхнім призначенням.

Джерело: 103 Закарпаття