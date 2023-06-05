Нейрохірурги лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова видалили 15-річній Розі з Чернівців жирову пухлину зі спинного мозку. Через неї дитина страждала на біль у спині, слабкість у ногах і нетримання сечі.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– З дитинства дівчинка хворіла на хронічний цистит і часто перебувала в лікарнях. Два роки тому під час УЗД фахівці помітили, що в неї виводиться не вся сеча – є залишки, – пишуть медики.

А кілька місяців тому, за їхніми словами, у Рози роздувся і сильно заболів живіт. Виявилося, що її сечовий міхур переповнений – у ньому було понад літр рідини. Дитину госпіталізували в чернівецьку лікарню.

Під час обстеження лікарі виявили вроджену ваду розвитку – спінальну ліпому. Це доброякісне утворення з клітин жирової тканини. Воно легко рухається і зазвичай безболісне.

У дітей спінальна ліпома трапляється досить рідко: лише в одного на 7-8 тис. новонароджених

Роза теж мала ліпому від народження. Утворення росло разом із нею, розташувалося в попереково-крижовому відділі хребта, приросло до спинного мозку і спричинило його натягнення. Через це дитина перестала відчувати позиви до туалету.

З діагнозом спінальна ліпома Розу доправили до лікарні Святого Миколая. Оскільки стан дівчинки погіршувався, нейрохірурги вирішили негайно оперувати.

Під час втручання лікарі видалили жирову тканину, що спричиняла натяг спинного мозку та перетискала важливі нервові елементи. Результат був миттєвим: уже наступного дня після операції дівчинка знову почала потребувати сечовипускання.

Зараз Роза почувається добре. Біль зник, ноги зміцніли. Тепер вона приходитиме до лікарів лише раз на рік – на контрольну МРТ та огляд.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова