Захищаючи Україну, військові продовжують отримувати тяжкі поранення, деякі з них – майже несумісні з життям, проте лікарі борються до останнього навіть за найтяжчих пацієнтів.

Одні з них – 21-річний Артур, він отримав поранення голови на Донеччині.

– Куля пройшла через вухо, пробивши череп, дійшла до скроневої кістки, зробила рикошет і зупинилася у тілі головного мозку. Кома ІІІ. Поранення вкрай тяжке, якщо не смертельне, – розповідає генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова Сергій Риженко.

Попри тяжкий стан, бійця транспортували з кордону Донецької області до лікарні Мечникова.

– Артур молодий, ще нещодавно був готовий на подвиг. Його сильне, мускулисте тіло кожною клітиною бореться за життя. Лікарі-нейрохірурги прибрали гематому головного мозку та зробили декомпресію, видалили уламки черепа, до останнього ризикуючи, щоб Артур не “дав зупинку”. Поки що все вдалося, – продовжує він.

Нині український захисник уже розплющив очі.

– Живи, бійцю, живи, – повторює завідувач нейрореанімації Мечникова В’ячеслав Гришин.

Наразі хлопця всіма силами намагаються реабілітувати, розуміючи, що інвалідності не уникнути навіть за умови кращого результату. Однак це ще одне врятоване життя на тлі страшної картини знищення українського народу Росією.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко