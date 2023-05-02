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Зламав стегно на дитячому майданчику: у Львові 5-річній дитині поставили титанові конструкції

2 Травня 2023, 15:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти дитячий майданчик гойдалки
Джерело: Depositphotos

Учора ввечері, 1 травня, на новому дитячому майданчику в парку Івана Франка Львова стався нещасний випадок із 5-річним хлопчиком: він упав зі сходів, з висоти приблизно 1,5 м, діставши перелом стегна.

Як розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик із місця події до швидкої надійшов близько 20:22. Дитину госпіталізували до лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

За словами завідувачки відділення травматології лікарні Галини Гачкевич, дитину одразу ж прооперували, встановили титанові конструкції і вже завтра планують виписувати додому.

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У пресслужбі Львівської міськради розповіли, що дитячий майданчик за мотивами твору Лис Микита в парку Івана Франка відкрили для користування наприкінці квітня, хоча офіційне відкриття заплановане на початку травня.

Деякі батьки вказували на нетипову висоту конструкцій майданчика. Але, як запевнили в мерії, проєкт пройшов експертизу на безпеку.

Стало відомо, що всі конструкції майданчика виготовлені з дерева, їх створив німецький виробник. Вартість майданчика становить 2,3 млн грн. Роботу профінансував приватний підприємець, тож бюджету міста це нічого не коштувало.

Джерело
Zaxid.net
Теги
Львів Медики Операція Травма
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