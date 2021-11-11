В одному з медичних закладів Одеси співробітники Служби безпеки України викрили групу медиків, які під час ажіотажу навколо Covid-сертифікатів вирішили трохи підзаробити на виготовленні фальшивих документів про вакцинацію.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному сьогодні, 11 листопада, на офіційному сайті СБУ.

Повідомляється, що ролі в цьому злочинному бізнесі були чітко розподілені. Один із членів групи шукав замовників, яким був потрібен Covid-сертифікат, але вони не бажали вакцинуватися. Медична сестра оформляла необхідні документі на клієнта. Лікар вносив неправдиві дані в інформаційну систему Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

– За останні шість місяців щонайменше 100 осіб щомісяця отримували фейковий Covid-сертифікат, який підтягувався до застосунку Дія. Послуга коштувала 1-2 тис. грн, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що неправдиві свідоцтва про вакцинацію будуть анульовані. Вже відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи або організації) Кримінального кодексу України. Слідство наразі триває.

В повідомленні СБУ також роз’яснюється, що підробка та збут фальшивих Covid-сертифікат і ПЛР-тестів карається штрафом до 17 тис. грн, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до двох років.

За використання завідомо неправдивого документа Кримінальний кодекс України передбачає обмеження волі на термін до двох років.