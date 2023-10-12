Жінці зі Швеції, яка втратила праву руку внаслідок нещасного випадку на фермі, імплантували новаторську біонічну руку. Імплантовані в нерви та м’язи електроди дають змогу вдосконаленому протезу інтегруватися з нервовою системою.

Як повідомляється, нещасний випадок змусив Карін відчувати сильний фантомний біль у кінцівках понад два десятиліття. Крім того, жінка виявила, що звичайні протези незручні та ненадійні.

– Відчуття було таке, ніби я постійно тримала руку в м’ясорубці, що створювало високий рівень стресу, і мені доводилося приймати великі дози різних знеболювальних, – зізнається Карін.

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Однак усе це змінилося з появою нової технології імплантатів, яка не тільки дала можливість носити зручніші та функціональніші протези, що дають їй змогу виконувати 80% повсякденних справ, а й допомогла полегшити біль.

Як заявив експерт з нейронного протезування в Інституті біоніки в Австралії професор Макс Ортіс-Каталан, Карін стала першою людиною з ампутацією нижче ліктя, яка отримала нову концепцію високоінтегрованої біонічної руки, яку можна надійно використовувати в повсякденному житті.

Дослідник пояснив, що на цьому рівні ампутації проблему становлять кістки передпліччя – променева і ліктьова: обидві мають бути вирівняні і навантажені однаково, а це означає, що для імплантованих і протезних компонентів залишається мало місця.

Проте команді вдалося вирішити це непросте завдання і розробити імплантат, який практично повністю інтегрується з нервовою системою людини.

Титан імплантату зручно і надійно прикріплюється до скелета за допомогою процесу, що отримав назву остеоінтеграція.

За словами експертів, біологічна інтеграція титанових імплантатів у кісткову тканину створює можливості для подальшого поліпшення догляду за людьми з ампутованими кінцівками.

Джерело: Express