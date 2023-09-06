У Польщі зменшується кількість випадків хвороби легіонерів. За період з липня зафіксовано 166 випадків інфекції, з них 19 смертельних. Це стало можливим завдяки проведеній дезінфекції системи водопостачання хлором.

У вівторок, захворіла лише одна людина в Жешуві, дані свідчать про тенденцію до зменшення поширення хвороби.

Легіонельоз розповсюджується через бактерії, які розмножуються у теплій воді і передаються через вдихання крапель. У легкій формі хвороба нагадує грип, а важка форма може викликати пневмонію та вимагає лікування антибіотиками. Варто зауважити, що особи, які померли від легіонельозу в Польщі, були літнього віку та мали важкі супутні захворювання.

Через географічне положення міста біля кордону із Україною, російська пропаганда намагалася звинуватити українських біженців у поширенні інфекції. Уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі, Станіслав Жарин, заявив, що це спроба розпалити конфлікт між поляками та українцями, а також посіяти паніку в містах Польщі.

– Така дезінформація – це стандартний метод впливу Росії, яка намагається розпалювати недовіру між нашими народами та створювати ворожнечу, а також намагається показати Польщу в негативному світлі , – підкреслив Жарин.

Джерело: ukrayina.pl.