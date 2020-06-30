Голова американського сервісу бронювання житла Airbnb Брайан Ческі прогнозує глобальні зміни у туризмі через пандемію коронавірусу.

Він стверджує, що туристичний бізнес ніколи не повернеться до того стану, який був до Сovid-19.

Брайан Ческі також очікує, що люди, які їздитимуть на відпочинок, триматимуться ближче до дому, обмежуючи свої поїздки у ті місця, до яких можна дістатися на автомобілі.

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За його словами, зараз набирають велику популярність національні парки. Але міжнародний бізнес компанії як і раніше страждає.

– Люди не літають на літаках, вони не перетинають кордони, вони особливо не роблять поїздок до міст, вони не їздять у справах, – сказав Ческі.

Він зазначив, що зміни, які відбуваються, довгі роки відображатимуться на туристичному бізнесі і на бізнесі, який пов’язаний з проведенням конференцій.

– Криза через пандемію коронавірусу руйнує Airbnb. Компанія на початку травня скоротила приблизно 25% штату, а також залучила фінансування у розмірі $2 млрд шляхом випуску боргових і цінних паперів з метою підтримки свого балансу, – заявив глава американського сервісу бронювання житла.

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Також Ческі повідомив, що Airbnb планує розмістити свої акції на біржі вже цьогоріч.

Компанія Airbnb була заснована у 2008 році в Сан-Франциско. Цей сервіс дозволяє туристам бронювати собі житло у власників без посередників та представлений у понад 100 тис. міст світу.

Джерело: Axios