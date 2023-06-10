Управління з продовольства і медикаментів США підтвердило схвалення препарату Лекембі компанії Eisai-Biogen для лікування хвороби Альцгеймера.

Використання препарату пов’язували з серйозними побічними ефектами, як-от набряк мозку і кровотечі або мікрогеморагії.

Проте аргументація переважила застереження.

За даними Асоціації Альцгеймера, нинішні методи лікування лише усувають симптоми, але не змінюють перебіг хвороби. Лекембі може стати першим препаратом, що змінює перебіг хвороби.

Доведено, що він сповільнює зниження когнітивних функцій на 27%. Щоправда, масштабне дослідження підтвердило ефективність лікування лише на ранній стадії хвороби.

Чергове схвалення препарату очікується до 6 липня. Ймовірно, позитивне рішення дозволить розширити фінансування лікування Лекембі у США за програмою Medicare.