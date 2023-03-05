За повідомленнями ЗМІ Ірану, десятки школярок з п’яти провінцій країни госпіталізовані з підозрою на отруєння. За останні три місяці були зареєстровані сотні випадків дихальної недостатності серед дівчат, в основному в місті Кум, на південь від Тегерана.

У звітах говориться, що десятки школярок були переведені в місцеві лікарні для лікування, при цьому всі знаходяться в хорошому стані.

У п’ятницю, 3 березня, президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що звернувся до міністрів розвідки і внутрішніх справ з проханням розслідувати випадки отруєння, назвавши їх ворожою змовою з метою посіяти страх і відчай в людях.

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Представник міністерства закордонних справ Нассер Канаані заявив, що розслідування отруєнь стало одним з пріоритетів уряду, спрямованим на зняття занепокоєння сімей і притягнення винних до відповідальності.

Отруєння сталися через більш ніж п’ять місяців загальнонаціональних протестів після смерті в ув’язненні 22-річної Махси Аміні, яка була заарештована за нібито порушення строгих правил одягу для жінок.

Тегеран заявляє, що сотні людей були вбиті і тисячі заарештовані у зв’язку з протестами, які влада називає заворушеннями.