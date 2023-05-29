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Знаходився в автомобілі під час вибуху: стан постраждалого від обстрілів Києва

29 Травня 2023, 18:37
Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV
уламки ракети Київ

Вдень 29 травня ворог вкотре обстріляв Київ. Було випущено 11 балістичних та крилатих ракет. Всі цілі над столицею було знищено силами нашого ППО.

Через падіння уламків у Подільському районні було поранено 40-річного чоловіка, який перебував в автомобілі. Ймовірно, вибуховою хвилею було пошкоджено скло машини, яке і поранило чоловіка.

– До нас надійшов один пацієнт, який тримав травму, знаходячись у автомобілі під час вибуху, – прокоментував Фактам ICTV Віктор Дорош, в.о. директора Київської лікарні швидкої медичної допомоги.

За словами Дороша, у пацієнта були множинні масивні, але поверхневі поранення відкритих частин тіла: це обличчя, шия, передпліччя.

Пацієнту надана медична допомога. Він обстежений, більш глибокі пошкодження виключені, проведена обробка ран. Чоловік вирішив продовжити лікування амбулаторно, від запропонованого стаціонарного лікування відмовився.

– Стан пацієнта абсолютно стабільний, пошкодження життєво-важливих органів та порушень функцій організму нема. А є тільки множинні поверхневі рани ділянок обличчя, шиї, передпліччя, – зазначив Віктор Дорош.

На момент виходу з лікарні емоційний стан пацієнта був нормальний.

– Можливо, на момент пошкодження він був і шокований, але на момент доставки до лікарні пацієнт усвідомлював, що його поранення не важкі. І це призвело до стабільної емоційної поведінки пацієнта, – зазначив Віктор Дорош.

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Війна в Україні Київ Лікарні
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