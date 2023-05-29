Вдень 29 травня ворог вкотре обстріляв Київ. Було випущено 11 балістичних та крилатих ракет. Всі цілі над столицею було знищено силами нашого ППО.

Через падіння уламків у Подільському районні було поранено 40-річного чоловіка, який перебував в автомобілі. Ймовірно, вибуховою хвилею було пошкоджено скло машини, яке і поранило чоловіка.

– До нас надійшов один пацієнт, який тримав травму, знаходячись у автомобілі під час вибуху, – прокоментував Фактам ICTV Віктор Дорош, в.о. директора Київської лікарні швидкої медичної допомоги.

За словами Дороша, у пацієнта були множинні масивні, але поверхневі поранення відкритих частин тіла: це обличчя, шия, передпліччя.

Пацієнту надана медична допомога. Він обстежений, більш глибокі пошкодження виключені, проведена обробка ран. Чоловік вирішив продовжити лікування амбулаторно, від запропонованого стаціонарного лікування відмовився.

– Стан пацієнта абсолютно стабільний, пошкодження життєво-важливих органів та порушень функцій організму нема. А є тільки множинні поверхневі рани ділянок обличчя, шиї, передпліччя, – зазначив Віктор Дорош.

На момент виходу з лікарні емоційний стан пацієнта був нормальний.