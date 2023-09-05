У трьох регіонах України, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, стартувала кампанія, що містить низку інформаційних заходів для прискорення зусиль із подолання епідемії ВІЛ.

Кампанію проводить БО 100% Життя в рамках проєкту HealthLink Прискорення зусиль з протидії ВІЛ в Україні, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За сприяння регіональних та загальнонаціональних ЗМІ, медичних спільнот, лідерів думок, проєкт покликаний донести інформацію щодо можливості тестування в державних закладах охорони здоров’я, де медики дотримуються лікарської таємниці та принципів етичної комунікації.

Метою інформаційної кампанії є мотивування людей звертатися за послугами тестування та отриманням антиретровірусної терапії до сімейних та особистих лікарів у своєму регіоні, а також залучення медичних працівників до просвітництва на цю тему.

Джерело: БО 100% Життя