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Знепритомнів в ефірі: білгородський журналіст не витримав майстер-клас, як зупинити кровотечу

15 Жовтня 2022, 16:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
жгут
Джерело: Depositphotos

В ефірі білгородського телебачення ведучий програми обм’як і знепритомнів від однієї лише згадки про поранення з масивними кровотечами.

– Сьогодні ми говоритимемо про вміння надавати першу допомогу, адже це дуже важлива навичка. В екстреній ситуації він може врятувати чиєсь життя. До того ж надати першу допомогу може практично будь-яка людина, яка опинилася в критичний момент поруч із постраждалим, — говорив телеведучий на початку програми.

Запрошені експерти розповідали про те, як зупинити кровотечу за допомогою джгута та які види джгутів існують. І раптом від розмов про кровотечі журналісту стало погано і він зомлів.

Гості передачі надали першу допомогу, але випуск програми довелося перервати.

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А як же тоді порятунок чийогось життя поруч, про яке так бадьоро він говорив за кілька хвилин до цього? Ой, погано доведеться комусь, коли цей товариш виявиться поряд у критичний момент.

Джерело
Укрінформ
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