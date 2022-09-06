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Знову задимлення в Києві: фахівці радять зачинити вікна

6 Вересня 2022, 16:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Київ
Джерело: КМДА

Через пожежі в області у Києві знову погіршилася якість повітря. Мешканцям потрібно закрити вікна та обмежити перебування на вулиці, повідомляє КМДА.

Фахівці радять тримати вікна зачиненими до поліпшення ситуації, обмежити перебування на відкритому повітрі та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то його слід увімкнути на максимум.

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Стежити за станом атмосферного повітря в режимі реального часу можна за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua/, а також у міському застосунку Київ Цифровий

Зараз дивляться

За інформацією ГУ ДСНС України у Київській області, станом на ранок 5 вересня, тривала ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що радіаційний фон в місті – в нормі.

Джерело
КМДА
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