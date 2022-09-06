Через пожежі в області у Києві знову погіршилася якість повітря. Мешканцям потрібно закрити вікна та обмежити перебування на вулиці, повідомляє КМДА.

Фахівці радять тримати вікна зачиненими до поліпшення ситуації, обмежити перебування на відкритому повітрі та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то його слід увімкнути на максимум.

Стежити за станом атмосферного повітря в режимі реального часу можна за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua/, а також у міському застосунку Київ Цифровий

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За інформацією ГУ ДСНС України у Київській області, станом на ранок 5 вересня, тривала ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що радіаційний фон в місті – в нормі.