Вчені з Барселонського інституту глобального здоров’я під час дослідження отримали багатообіцяльні результати, об’єднавши 19 сполук золота проти кількох типів мультирезистентних або супербактерій.

Це вже не перший випадок виявлення антибактеріальних властивостей дорогоцінного металу. Раніше ефект наночастинок золота в боротьбі з інфекціями досліджували окремо, а також у поєднанні з лікуванням інфрачервоним світлом.

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Команда іспанських учених успішно випробувала сполуки золота проти бактерій, включно зі стійкими до метициліну Staphylococcus aureus (MRSA), Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa; Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii і бактеріальної пневмонії.

Перебуваючи на стадії попереднього дослідження, вчені зазначають, що розробка цього типу антибіотика не буде ані дорогою, ані складною.

За словами вчених, тип комплексів золота, які вони вивчали, відносно прості та недорогі у виготовленні. Їх можна легко модифікувати, що забезпечує величезний простір для розробки ліків.

Джерело: New Atlas