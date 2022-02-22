Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про плани скасувати з 1 квітня безкоштовне тестування на Covid-19, маючи на увазі тим самим зняття практично всіх карантинних обмежень.

За словами прем’єр-міністра, людям з позитивним результатом тесту на Covid-19 більше не потрібно буде ізолюватися вже з 24 лютого, а з 1 квітня їм навіть не буде рекомендовано залишатися вдома в разі зараження.

При цьому урядові експерти-консультанти з питань охорони здоров’я закликали людей продовжувати вживати заходів обережності, як-от ізоляція і носіння масок, поки рівень зараження залишається високим.

Повідомляється, що міністр охорони здоров’я Саджид Джавід наполягав на виділенні від £5 до 6 млрд для фінансування додаткових досліджень в області спостереження за появою нових варіантів Covid-19, але зазнав невдачі. Тепер доведеться вишукувати ресурси з бюджету його власного відомства.

Депутати-консерватори, які виступають проти обмежень Covid-19, були в захваті від кроку Джонсона, але деякі медики, вчені, благодійні організації та профспілки зустріли його з тривогою.

Вони висловили занепокоєння тим, що низькооплачувані громадяни не зможуть дозволити собі пройти тести, які стануть платними, і ризикують потрапити під тиск з боку роботодавців, щоб вони працювали, навіть коли захворіли на Covid-19.

Ті, хто отримує низьку заробітну плату, більше не будуть отримувати фінансову підтримку для ізоляції в разі позитивного результату тесту, а виплати по хворобі повернуться до правил, що існували до пандемії, з правом на отримання коштів не з першого дня хвороби, а з четвертого.

Благодійні організації заявили, що скасування безкоштовних тестів також стане ударом по клінічно вразливих і літніх людях. А представники бізнесу висловили розчарування тим, що їм доведеться приймати рішення про політику тестування та ізоляції своїх співробітників за рахунок власних коштів.