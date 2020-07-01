У столиці далі триває зростання кількості хворих на коронавірус – зафіксували 101 випадок.

Станом на 1 липня 2020 року у місті 5 138 підтверджених випадків, заявив міський голова Віталій Кличко.

Хто захворів за останню добу:

46 жінок віком від 19 до 83 років;

3 дівчинки, яким 1, 6 та 14 років;

48 чоловіків віком від 18 до 83 років;

4 хлопчики, від 1 місяця до 13 років.

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9 пацієнтів госпіталізували до столичних лікарень, решта – на самоізоляції.

Росте кількість хворих у лікарнях – там перебувають 274 киян.

– Збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх на сьогодні 48. Сім людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень, – заявив Кличко.

Лідирує за кількістю нових хворих Дніпровський і Оболонський райони міста – по 15 випадків.

Коронавірус в Україні

В Україні Covid-19 підхопили майже 45 тис. людей, за останню добу – 664 нових хворих. Це свідчить про позитивну динаміку зменшення – ще кілька днів тому була 1 тис. випадків за добу.

Одужало 9 548 пацієнтів, померло 1 159.

Серед нових хворих – 32 дитини та 44 медпрацівники. Найбільше хворих у Львівській області, Чернівецькій області та Києві.