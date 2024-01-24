У ВООЗ попереджають про зростання кількості випадків кору в Європі.

З січня по жовтень 2023 року було зафіксовано більше 30 тис. випадків кору, що становить в 30 разів більше порівняно з попереднім роком.

У 2022 році фіксувався 941 випадок кору у Європі.

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Де найбільше хворих на кір

Минулого року у 40 із 54 держав-членів європейського регіону були зафіксовані випадки кору.

Найвищий рівень захворюваності в Казахстані та Росії. Там зафіксовано понад 10 тис. випадків у кожній країні.

Найвищим показником у Західній Європі є кількість інфікувань у Великій Британії – 183 випадки.

Чому поширюється кір

ВООЗ каже про те, що зростання випадків кору пов’язане зі значним зниженням рівня вакцинації проти хвороби впродовж пандемії Covid-19.

Лише в європейському регіоні з 2020 по 2022 рік близько 1,8 млн немовлят не були щеплені проти кору.