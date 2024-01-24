У ВООЗ попереджають про зростання кількості випадків кору в Європі.
З січня по жовтень 2023 року було зафіксовано більше 30 тис. випадків кору, що становить в 30 разів більше порівняно з попереднім роком.
У 2022 році фіксувався 941 випадок кору у Європі.
Де найбільше хворих на кір
Минулого року у 40 із 54 держав-членів європейського регіону були зафіксовані випадки кору.
Найвищий рівень захворюваності в Казахстані та Росії. Там зафіксовано понад 10 тис. випадків у кожній країні.
Найвищим показником у Західній Європі є кількість інфікувань у Великій Британії – 183 випадки.
Чому поширюється кір
ВООЗ каже про те, що зростання випадків кору пов’язане зі значним зниженням рівня вакцинації проти хвороби впродовж пандемії Covid-19.
Лише в європейському регіоні з 2020 по 2022 рік близько 1,8 млн немовлят не були щеплені проти кору.