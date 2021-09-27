Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прийняла рішення відновити розслідування, метою якого є встановлення першопричини походження коронавірусу SARS-CoV-2.

Для цього буде створена нова група дослідників, до складу якої увійдуть близько 20 фахівців з лабораторної безпеки, біологічного захисту та генетики, а також експерти з хвороб тварин.

Наукові дослідження будуть проводиться не тільки в Китаї, але і на територіях інших країн. Правда, поки невідомо, чи отримає нова команда дозвіл на роботу в самому Китаї.

Нагадаємо, що в кінці березня 2021 року ВООЗ опублікувала звітну доповідь за підсумками наукової експедиції в січні в Китай для вивчення походження Covid-19. Зокрема, в документі йшлося про те, що вчені так і не змогли прийти до єдиного висновку з цього питання.

У доповіді також зазначалося, що в якості найбільш вірогідної була висунута версія про передачу вірусу між тваринами, а потім людині. Найменш вірогідною вважається гіпотеза про виведення SARS-CoV-2 в лабораторних умовах. Тоді ж дослідники не рекомендували вивчати гіпотезу про витік SARS-CoV-2 з лабораторії.

Завданням нової групи, створеної ВООЗ, буде пошук даних, необхідних для запобігання майбутніх інфекційних спалахів, а також з’ясування впливу поведінки самої людини на виникнення нових хвороб.

На тому, щоб ВООЗ відновила розслідування, наполягали офіційні особи США, в тому числі держсекретар Ентоні Блінкен. При цьому Китай вимагав, щоб організація при дослідженні походження вірусу зосередилася на інших країнах, таких як Італія і США.

Голова КНР Сі Цзіньпін, виступаючи на 76-й сесії Генасамблеї ООН, заявив, що Китай буде дотримуватися науково обґрунтованого дослідження походження Covid-19 і брати в ньому активну участь, категорично виступаючи проти будь-яких політичних маніпуляцій.

Джерело: The Wall Street Journal