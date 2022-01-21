Мобільний додаток ГО Ліки Контроль презентував новий сервіс під назвою Спитай Гриця на основі відкритих медичних даних.
За допомогою цього бота можна:
- дізнатися, які саме препарати включені до програми Доступні ліки
- отримати необхідні препарати, де б пацієнт не жив: у селі, в невеликому місті або мегаполісі
Відзначимо, що нещодавно програма Доступні ліки була розширена. Тепер вона охоплює також препарати для лікування:
- серцево-судинних хвороб
- бронхіальної астми
- цукрового діабету II типу
- нецукрового діабету
- розладів психіки і поведінки
- епілепсії
- профілактики інфарктів та інсультів
Скористатися сервісом можна в месенджерах Telegram і Viber.
Ліки Контроль – це мобільний додаток для перевірки наявності ліків у Національному переліку основних лікарських засобів.