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Зручно і доступно: новий сервіс допоможе отримати медикаменти за програмою Доступні ліки

21 Січня 2022, 13:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
смартфон
Джерело: Depositphotos

Мобільний додаток ГО Ліки Контроль презентував новий сервіс під назвою Спитай Гриця на основі відкритих медичних даних.

За допомогою цього бота можна:

  • дізнатися, які саме препарати включені до програми Доступні ліки
  • отримати необхідні препарати, де б пацієнт не жив: у селі, в невеликому місті або мегаполісі

Відзначимо, що нещодавно програма Доступні ліки була розширена. Тепер вона охоплює також препарати для лікування:

  • серцево-судинних хвороб
  • бронхіальної астми
  • цукрового діабету II типу
  • нецукрового діабету
  • розладів психіки і поведінки
  • епілепсії
  • профілактики інфарктів та інсультів

Скористатися сервісом можна в месенджерах Telegram і Viber.

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Ліки Контроль – це мобільний додаток для перевірки наявності ліків у Національному переліку основних лікарських засобів.

Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
додаток , Доступні ліки , Ліки , Мобільний додаток
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