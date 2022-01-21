Мобільний додаток ГО Ліки Контроль презентував новий сервіс під назвою Спитай Гриця на основі відкритих медичних даних.

За допомогою цього бота можна:

дізнатися , які саме препарати включені до програми Доступні ліки

, які саме препарати включені до програми Доступні ліки отримати необхідні препарати, де б пацієнт не жив: у селі, в невеликому місті або мегаполісі

Відзначимо, що нещодавно програма Доступні ліки була розширена. Тепер вона охоплює також препарати для лікування:

серцево-судинних хвороб

бронхіальної астми

цукрового діабету II типу

нецукрового діабету

розладів психіки і поведінки

епілепсії

профілактики інфарктів та інсультів

Скористатися сервісом можна в месенджерах Telegram і Viber.

Ліки Контроль – це мобільний додаток для перевірки наявності ліків у Національному переліку основних лікарських засобів.