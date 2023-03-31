Військовослужбовці на чолі з командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим відвідали Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит.

Командування ОС ЗСУ вже давно опікується маленькими пацієнтами лікарні: організовує святкові театральні та циркові вистави, інтерактивні розвивальні ігри, дарує солодощі.

Лікарня вже неодноразово отримувала від військових допомогу у вигляді обладнання для лікувальних палат і реабілітаційного центру.

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На стаціонарному лікуванні в Охматдиті сьогодні перебуває 595 маленьких пацієнтів із важким захворюваннями, з них 80 – немовлята. Особлива категорія – діти, які дістали поранення внаслідок військової агресії РФ проти України.

ЗСУ-терапія для дітей: Сергій Наєв відвідав Охматдит / 5 зображень

І цього разу Сергій Наєв прийшов не з порожніми руками: кожна дитина отримала солодкий подарунок, а ті, кому солодощі споживати небажано, іграшку чи книжку.

Лікувальний заклад підготував свої подарунки на знак подяки захисникам – два приціли та прилад нічного бачення. З цією метою було проведено акцію під назвою “Масниця йде – перемогу несе”, яка збіглася з річницею початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Командувач подякував лікарям і персоналу дитячої лікарні за надану допомогу. Прилади передадуть у військові підрозділи, які виконують завдання на кордоні України.

Джерело: пресслужба ОС ЗСУ

Фото: пресслужба ОС ЗСУ