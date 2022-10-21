Львівські науковці розробили кровоспинний засіб для ЗСУ ефективніший від закордонних аналогів: зупиняє кров втричі швидше.

Активатор згортання крові – кровоспинний засіб, який розробили науковці Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Кровоспинний препарат сьогодні в Україні – надважлива річ. Він має бути в аптечках водіїв, у медпунктах шкільних та дошкільних закладів. Загалом, поки йде війна, жоден українець не застрахований від поранень уламками скла навіть в торгових центрах, лікарнях і вдома. Та насамперед, він потрібен нашим захисникам.

Найпростіший гемостатик давно відомий – це перекис водню. Та виявляється, є такі засоби, що здатні за кілька секунд зупинити кров навіть при важких травмах і пораненнях. І вони є простими у застосуванні.

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Коли Росія вперше посунула на Україну в 2014 році, волонтери почали доставляти у війська кровоспинний препарат з Британії. Та він був занадто дорогим.

– Фронт потребував дуже багато гемостатиків, часто від них залежало життя наших воїнів. Кращі варіанти гемостатиків дуже швидко зникли з ринку, та й ті, що залишилися, було складно купити, – розповів професор кафедри гістології, цитології та ембріології ЛНМУ Ростислав Білий.

І українські вчені вирішили створити свій препарат. Уже через рік вони розробили власний кровоспинний засіб і отримали патент України на винахід у 2016 році.

На жаль, на той час держава не підтримала цей проект, хоча вчені зверталися у різні інстанції. та й з сировиною були проблеми.

– Мій колега, а тепер – спонсор і партнер проєкту, доктор Шандор Варі, з перших днів війни почав допомагати українським волонтерам, – розповідає професор Білий. – Та навіть для топ-менеджера великого американського медичного центру це була нелегка задача – закупити гемостатики для військових (волонтери – молодці, викупили усе!).

Він прийняв нетипове рішення для воєнного часу, коли усі хочуть евакуюватись і релокувати виробництва, знайшов кошти на створення виробництва гемостатика і забезпечив купівлю сировини у норвезькому місті за Полярним колом.

– Ми почали пошуки потрібного обладнання, яке ще десь залишилося, для налагодження виробництва, – ділиться вчений.

З часом стало зрозуміло, що потрібне кардинально нове рішення, новий підхід, який повинен запрацювати у воєнних умовах.

Вчені модифікували процес виробництва, а по суті зробили новий винахід, тобто цей гемостатик зроблений фактично заново. Вони втричі збільшили його ефективність, віднайшли нові екологічні джерела сировини.

Отже, професор Білий і його команда за кілька місяців розробили Активатор згортання крові, що за деякими показниками виявися навіть кращим, ніж відомий на ринку британський препарат Celox.

Результати тестування показали, що час згортання крові втричі коротший, ніж у “британця”. Тобто, вітчизняний препарат зупиняє кров втричі швидше.

Активатор згортання крові – це мікрогранули, які при контакті з кров’ю утворюють в’язкий гель, що сприяє зупинці кровотечі. Важливо, що він не утворює тверду кірку і легко змивається 0,1% розчином оцтової кислоти. Для отримання такого розчину потрібно лише до одного літру води додати дві чайні ложки оцту.

Вчені говорять, що 10 г порошку потрібно щоб перетворити 100 мл крові на гель.

Важливий момент – вартість. 15-грамові пакетики британського Celox зараз коштують 1,5-1,6 тис. грн плюс транспортні видатки. Собівартість українського активатора згортання крові – майже втричі нижча.

– Ми відправляємо наш гемостатик на фронт через надійних партнерів, – повідомив професор Білий. – На цих пакетиках написано “не для продажу”, і це не просто так…

Професор Білий та його команда – а це всього четверо людей – виробляють від 500 до 1 тис. упаковок на місяць у вільний від основної роботи час.

Фото: Укринформ