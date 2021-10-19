Зупинилося серце: 12-річна дівчинка врятувала маму, керуючись порадами диспетчера швидкої

У Центрі екстреної медицини працює новий блок з приймання викликів: Постдиспетчерська підтримка для реанімаційних заходів у дорослих.

Так, 16 жовтня 2021 року о 12.01 за номером 103 надійшов виклик від дівчинки 12 років. Її 35-річна мати втратила свідомість і не дихала.

Диспетчер направила на місце найближчу бригаду та почала надавати дівчинці рекомендації стосовно проведення реанімаційних заходів.

Диспетчер оперативно-диспетчерського управління (ОДУ) увесь час залишалась на зв’язку (приблизно 11 хвилин) та керувала діями підлітка. Дівчинка все виконувала чітко і правильно до приїзду бригади.

Лікарі швидкої продовжили реанімацію та повернули жінку до життя. Це стало можливим завдяки правильним діям дівчинки, які вона виконувала під контролем диспетчера ОДУ.

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Після надання екстреної медичної допомоги хвору у важкому стані доправили до лікарні.

Коли з людиною трапляється щось страшне, важливо вчасно надати допомогу. Фахівці КНП Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва розповідають, що робити, якщо доросла людина чи дитина вдавилися стороннім предметом.

Джерело: КНП “ТМО ” ОЦЕМД та МК” ЗОР.