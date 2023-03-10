Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова врятували 69-річного чоловіка з рідкісною патологією судин кишечника, яка зустрічається у 0,1% пацієнтів. У клініку його доставили рідні в критичному стані.

Про це співробітники лікарні написали на своїй сторінці в Facebook.

– Майже місяць у Романа з Радехівського району болів живіт, особливо після їжі. Згодом стан погіршився: біль став нестерпним, ліки не допомагали. Чоловік вже не міг їсти. За три тижні він схуд на 20 кг, – пишуть медики.

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За їхніми словами, коли пацієнта доставили в лікарню, бригада медиків невідкладно провела низку обстежень. Висновок фахівців після УЗД і комп’ютерної томографії – атеросклеротична оклюзія стовбура верхньої брижової артерії кишечника. Була потрібна термінова операція.

Оклюзія стовбура верхньої брижової артерії – це повне перекриття головної судини, що забезпечує кровопостачання більшої частини кишечника. Розвивається зазвичай через атеросклероз судин: відкладання холестеринових бляшок на стінці артерії. Це і стало причиною хвороби Романа.

Щоб врятувати життя чоловікові, команда судинних хірургів виконала ургентне аорто-верхньомезентеріальне шунтування. Іншими словами, пацієнту встановили синтетичний протез, який відновив кровотік до кишечника.

Втручання було складним і вимагало високої точності хірургічних рухів: делікатно виділити судини в оперованій області і ідеально точно накласти анастомози – судинні шви.

Післяопераційний період у пацієнта пройшов без ускладнень. Вже наступного дня після втручання його стан стабілізувався. Чоловіка перевели з реанімації в післяопераційну палату у відділення судинної хірургії. На десятий день він скарг поїхав додому.

Тиждень тому Роман був на контрольному огляді. У нього все добре, він вже набрав чотири кілограми.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова