На Дніпропетровщині за час повномасштабної російської агресії жінки-переселенки дали життя 112 діточкам. Ще понад 200 вагітних очікують поповнення. Жінок приймають як з документами, так і без.

Лікарі кажуть, більшості з них, окрім кваліфікованої медичної допомоги, доступу до якої вони не мали, потрібна ще й консультація психолога.

Детальніше про це – у репортажі кореспондентів Фактів ICTV.

– Наше село почали бомбити о пів на п’яту ранку. Ми з дітьми, я, чоловік і двоє дітей 10 і 13 років, сиділи в барачній ямі сиділи. Снаряди рвалися в 300 метрах від нас, – згадує 33-річна Вікторія Ревякіна з Харківської області.

Вона розповідає, що пережила з родиною три тижні тому, коли росіяни почали бити по селу Піски-Радьківські, що неподалік від Ізюму. Каже, на сьомому місяці вагітності доводилося буквально застрибувати в укриття, настільки частими і жорстокими були бомбардування.

Жінка каже, що під час одного з прильотів її сусідка втратила руку. Наступного дня вирішили тікати до Дніпра. Тут Вікторія встала на облік. Під час огляду з’ясувалося, що у дитини проблеми з серцем.

Зараз лікарі вирішують, чи можна дотягнути з пологами хоча б до 30 тижнів або ж доведеться народжувати передчасно на 21 тижні.

Справа в тому, що два місяці в зоні бойових дій жінка не могла проходити планові обстеження, тому що райцентр Борову вже на четвертий день агресії окупували росіяни.

Плановий огляд зараз проходить і переселенка з Добропілля Донецької області 26-річна Катерина Гільмулліна. Її рідне містечко росіяни невпинно криють ракетами і артилерією. Щоб зберегти дитину, лікуючий гінеколог буквально наказала їхати.

Катерина зараз на 39 місяці і чекає на синочка. Каже, в Дніпрі залишатися не планувала, але тутешні лікарі наполягли: термін занадто великий, щоб ризикувати в дорозі.

Понад 300 вагітних переселенок стали на облік у різних медзакладах Дніпропетровщини з початку повномасштабної війни. В обласному центрі здоров’я кажуть, що роботи додалося всім лікарям.

– Багато жінок, які приїхали до нас, потребують допомоги акушер-гінекологів, терапевта, уролога. Також в обов’язковому порядку запрошуємо до них психологів, – розповідає завідувачка центру сімейного здоров’я в Дніпрі Оксана Щірова.

Сьогодні, 5 травня, наші дорогі акушерки відзначають своє професійне свято. У такий важкий час, вони невтомно, з теплом і любов’ю, першими беруть на руки новонароджених українців, оберігають жіноче здоров’я.

Ми нескінченно пишаємося вами, дякуємо за ваше натхнення знову і знову з посмішкою зустрічати нове життя!

Фото: Перинатальний центр м.Києва