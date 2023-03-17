Міжнародна група експертів з вірусів заявила в четвер, 16 березня, про те, що ними виявлені генетичні дані про взаємозв’язок коронавірусу з єнотоподібними собаками, які незаконно продавалися на ринку в Ухані.

Таким чином, за словами вчених, знайшовся ще один доказ того, що найстрашніша пандемія століття могла бути спровокована вірусом від зараженого ссавця.

Генетичні дані були отримані з мазків, узятих на оптовому ринку морепродуктів Хуанань в січні 2020 року, незабаром після того, як китайська влада закрила ринок через підозри, що він був пов’язаний зі спалахом нового вірусу.

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На той час тварин уже прибрали, але дослідники брали мазки зі стін, підлог, металевих кліток і візків, які часто використовувалися для перевезення кліток із тваринами.

У зразках, які виявилися позитивними на коронавірус, міжнародна дослідницька група виявила велику кількість генетичного матеріалу, який відповідав єнотоподібному собаці.

Як заявили вчені, які брали участь в аналізі, змішання генетичного матеріалу вірусу і тварини не доводить, що сама єнотоподібний собака був заражений. Але навіть якщо це було так, то не ясно, як тварина передала вірус людям.

Та аналіз дійсно встановив, що єнотоподібні собаки – пухнасті тварини, які пов’язані з лисицями і, як відомо, здатні передавати коронавірус – відклали генетичні сигнатури в тому ж місці, де був залишений генетичний матеріал.

Ці докази, за словами експертів, узгоджуються зі сценарієм, в якому коронавірус потрапив в організм людини від дикої тварини.

Звіт із повною інформацією про висновки міжнародної дослідницької групи ще не опубліковано.