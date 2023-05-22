Фахівці Львівської обласної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит прооперували 9-місячну дитину, яка з’явилася на світ без ануса.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Атрезію ануса у дитини виявили відразу після народження. Перший етап оперативного лікування виконано в Черкаській обласній лікарні – було накладено костом для спорожнення кишківника, – пишуть медики.

За їхніми словами, після дообстеження з’ясувалося, що в хлопчика також є свищ – вроджений хід від кишківника до сечових шляхів, через що в дитини було постійне запалення нирок. Також хлопчик не набирав вагу через тривалу інфекцію та антибактеріальну терапію.

У підсумку малюка госпіталізували в клініку Хірургія Плюс львівського Охматдиту. Тут запланували наступний етап оперативного втручання – черевно-промежинну колопроктопластику з ліквідацією колоуретральної нориці.

Як розповіла дитячий хірург Тетяна Катринець, операцію розпочали лапароскопічно – мобілізували сигмоподібну кишку до місця атрезії, знайшли норицю, наклали на неї кліпси та відсікли.

Потім провели колопроктопластику, тобто здорову кишку спустили на промежину і сформували абсолютно новий анус. Зараз він ще не працює.

Але через кілька місяців, коли рана заживає, на хлопчика чекає ще одна операція. Медики повністю з’єднають увесь кишківник, тож процес випорожнення відбуватиметься повноцінно.

Фото: ЛОДКЛ Охматдит