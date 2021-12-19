Зимовий сезон у США виявиться надскладним через поширення штаму Омікрон

Зимовий сезон 2021-2022 у США має бути складним через поширення штаму Омікрон.

Так вважає американський інфекціоніст, головний радник президента США Джо Байдена у сфері охорони здоров’я Ентоні Фаучі.

За його словами, Омікрон стане превалюючим штамом у Сполучених Штатах в той час, як американська система охорони здоров’я і так перенапружена через штам Дельта.

Лікар закликав усіх американців або вакцинуватися або зробити бустерну дозу вакцини.

– Фахівці не очікували того ступеня мутацій, які були виявлені в Омікрону, – наголосив Фаучі.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), у США повністю вакциновано 61,4% населення, з них 29,1% отримали бустерні дози.

Штам коронавірусу Омікрон було виявлено у листопаді на півдні Африки. Цей варіант вірусу, як вважають фахівці, заразніший, ніж попередні штами. При цьому, за попередніми даними, він, ймовірно, рідше призводить до ускладнень. Медики побоюються, що існуючі вакцини менш ефективні проти Омікрону, ніж проти його попередників.

У Всесвітній організації охорони здоров’я раніше повідомляли, що кількість випадків Омікрону у світі подвоюється кожні 1,5-3 дні.

Детальніше про штам коронавірусу Омікрон – читайте на Фактах ICTV.