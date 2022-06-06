Повітряні тривоги, проблеми з роботою, зростання цін, хвилювання за рідних і близьких — ці та багато інших складових війни щодня приносять у життя українців багато стресу.

Як його можна знизити, порадила психологиня та учасниця реаліті Пара на мільйон (Новий канал) Катя Гурська.

Подихайте. Протягом чотирьох секунд робіть вдих, потім затримайте подих ще на чотири секунди. Чотири секунди видихайте і знову затримайте дихання. Тричі повторіть, роблячи вдихи та видихи глибшими. Іноді все, що потрібно, — дозволити собі зробити хоча б невелику паузу і сповільнитися.

Зараз дивляться

Займіть свій розум. Наприклад, подивіться бойовик чи фільм у жанрі екшн. Яскраві фарби, гучні звуки — будь-що, аби особливо не вдумуватися й не хвилюватися.

Зробіть ментальну паузу. Вийдіть на вулицю, помедитуйте або хоча б поверніться спиною до робочого столу і п’ять хвилин нічого не робіть. Жодних гаджетів і списків того, що зробити далі, – дозвольте своєму розуму блукати, спостерігати, відпочивати.

Змініть вид діяльності. Наведіть лад удома, сходіть по покупки або поміняйте лампочку, яка блимає вже кілька днів. Так ви відчуєте задоволення від того, що хоч щось зробили.

Подрімайте. Хоча б 20 хвилин – цього буде достатньо. Багатьом з нас у стані стресу просто потрібна кнопка Перезавантажитись — сон чудово справляється з цим завданням.

Зробіть зарядку. Кардіотренування знижують стрес особливо ефективно.

Поїдьте на природу. Численні дослідження підтверджують, що перебування біля дерев або природних водойм заспокоює.

Спробуйте відпустити ситуацію. Якщо проблему не можна вирішити, це, мабуть, єдине, що нам залишається.

Зверніться по підтримку. Впоратися зі стресом наодинці буває надто складно, та й не варто. Можливо, саме час прямо сказати людям, які вас оточують, що вам потрібна допомога. Ви не повинні бути «сильними і незалежними» та вирішувати всі проблеми самостійно.

Дайте стресу вихід. Навіть якщо для цього потрібно покричати, побити подушку або покидатися чимось неважким. Наприклад, тими ж подушками.

Тренуйте навички самоконтролю. Якщо ви регулярно вправлятиметеся в самоконтролі, то вам буде легше досягти успіху і в інших ситуаціях, де потрібно контролювати емоції.

Ставте собі правильні питання. Якщо ви досягли успіху, то можна запитати Чому?, а якщо зазнали поразки, краще поставити запитання Як?