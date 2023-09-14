Психотерапевт Олександра Бєсєдіна на майданчику популярного онлайна-ресурсу Психологічна підтримка пояснила, як розпізнати депресію в себе чи близьких.
За даними ВООЗ, на депресію страждає майже 280 млн осіб по всьому світу. Сьогодні це особливо гостра проблема для українців – кожен із нас відчуває неймовірне психологічне напруження, на яке наша психіка реагує по-різному.
– Якщо ви помічаєте, що колись весела і легка у спілкуванні людина віддаляється, уникає зустрічей або говорить про відсутність сенсу життя, прислухайтеся до неї, приділіть увагу. Можливо, вона страждає від депресії, – каже експерт.
За словами психотерапевта, депресивний епізод характеризується пригніченим станом майже щодня протягом щонайменше двох тижнів.
Основні симптоми депресії:
- пригнічений настрій;
- відчуття хронічної втоми;
- агедонія (нічого не приносить задоволення);
- труднощі з концентрацією уваги та пам’яттю;
- бажання ізоляції, обмеження соціальних контактів;
- втрата інтересу до життя, особливо майбутнього;
- можуть бути порушення сну й апетиту.
Також, за словами фахівця, під час депресії можуть бути думки про суїцид, навіть суїцидальні спроби.
– Депресія дуже підступна хвороба. Вам може здаватися, що з людиною все гаразд, а насправді вона переживає нестерпний біль, – пояснює психотерапевт.
Якщо ви або ваша близька людина перебуваєте в такому важкому стані – не нехтуйте. Бо такий стан сам собою майже ніколи не минає – звертайтеся по допомогу до фахівців, закликає експерт.
Джерело: Психологічна підтримка