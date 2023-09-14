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Психологія

Бути уважнішими до себе та близьких: психотерапевт назвала основні симптоми депресії

14 Вересня 2023, 10:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
депресія
Джерело: Pixabay

Психотерапевт Олександра Бєсєдіна на майданчику популярного онлайна-ресурсу Психологічна підтримка пояснила, як розпізнати депресію в себе чи близьких.

За даними ВООЗ, на депресію страждає майже 280 млн осіб по всьому світу. Сьогодні це особливо гостра проблема для українців – кожен із нас відчуває неймовірне психологічне напруження, на яке наша психіка реагує по-різному.

– Якщо ви помічаєте, що колись весела і легка у спілкуванні людина віддаляється, уникає зустрічей або говорить про відсутність сенсу життя, прислухайтеся до неї, приділіть увагу. Можливо, вона страждає від депресії, – каже експерт.

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За словами психотерапевта, депресивний епізод характеризується пригніченим станом майже щодня протягом щонайменше двох тижнів.

Основні симптоми депресії:

  • пригнічений настрій;
  • відчуття хронічної втоми;
  • агедонія (нічого не приносить задоволення);
  • труднощі з концентрацією уваги та пам’яттю;
  • бажання ізоляції, обмеження соціальних контактів;
  • втрата інтересу до життя, особливо майбутнього;
  • можуть бути порушення сну й апетиту.

Також, за словами фахівця, під час депресії можуть бути думки про суїцид, навіть суїцидальні спроби.

– Депресія дуже підступна хвороба. Вам може здаватися, що з людиною все гаразд, а насправді вона переживає нестерпний біль, – пояснює психотерапевт.

Якщо ви або ваша близька людина перебуваєте в такому важкому стані – не нехтуйте. Бо такий стан сам собою майже ніколи не минає – звертайтеся по допомогу до фахівців, закликає експерт.

Джерело: Психологічна підтримка

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