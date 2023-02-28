Психолог Вікторія Островська розповіла Фактам ICTV, які поширені стереотипи про ідеальні стосунки псують наше життя і чому від них слід позбавлятися.

– Б’є, значить любить. Якщо не вийдеш заміж до 30, залишишся одна. Не вмієш готувати, значить погана господиня, яка нікому не потрібна… Люди, які нас оточують, часто нав’язують нам, і цілком успішно, свої уявлення про ідеальні стосунки, – каже Вікторія.

На думку психолога, основна частина подібних стереотипів закладається ще в дитинстві, а потім – в процесі спілкування в соціумі. Але правда в тому, що кожна пара індивідуальна і неповторна, і її неможливо підігнати під якийсь спільний знаменник.

Найпоширеніші стереотипи, які отруюють життя

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Хороший партнер повинен завжди за все платити, завжди брати трубку по першому дзвінку, балувати і обсипати подарунками. Подібні переконання не тільки не допомагають відносинам, але поступово руйнують їх. Перш за все потрібно зрозуміти, що у відносинах ніхто нікому нічого не винен, оскільки мова йде про рівноправних партнерів.

Всі чоловіки рано чи пізно зраджують, оскільки вони полігамні. Ще одне помилкове уявлення. Хоча відомо, що на зради йдуть невпевнені в собі чоловіки із заниженою самооцінкою і зміщеними акцентами на справжні цінності в житті (сім’я, довіра, повага).

Закохані завжди розуміють один одного з півслова. Тут не так все однозначно. Непорозуміння є у будь-якої пари і це нормально. Закохані не повинні жити здогадками: мовляв, якщо любить, зрозуміє, чому я злюся. Щоб було розуміння, потрібно промовляти свої думки, почуття і емоції, як то кажуть, і в радості, і в печалі.

Ви повинні зберегти сім’ю заради дітей. Тут часом і включаються ті самі гойдалки, які здатні довести до повного емоційного виснаження. Коли люди вже нічого не відчувають один до одного, але продовжують бути разом. Страждають і мучаться в цьому випадку все. Але перш за все — діти.

Ревнує, значить любить. Ревнощі це – невпевненість в собі і страх самотності. Часом до ревнощів підключаються гнів, який проявляє нас не з найкращого боку. Рецепт простий: ревнощів немає, якщо є довіра. Якщо довіри немає … Втім, висновок тут цілком очевидний.

Б’є, значить любить. Як не дивно, але це досить стійке переконання. Але з часом такі відносини призводять до сумних наслідків: у жінки знижується самооцінка, з’являється невіра у власні сили, депресія. Тому що любов – це не просто побої і приниження, а про дбайливість і турботу.