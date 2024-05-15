Для вагань щодо звернення по допомогу існує багато різних причин. Проте всі вони переважно мають спільну рису. Йдеться про наслідки минулого негативного досвіду у дитинстві.

Чотири причини нашого страху попросити про допомогу

Психологиня Юлія Джежелій перераховує декілька причин, які заважають дорослим людям попросити, а відтак і отримати допомогу у близьких чи друзів.

Можливо, визначивши, що притаманне саме вам, зможете по-новому поглянути на власну ситуацію.

Зараз дивляться

Юлія Джежелій називає чотири найбільш часті причини нашої невпевненості, коли йдеться про необхідність чиєїсь сторонньої допомоги, щоб вирішити ту чи іншу проблему.

Перша – страх осуду.

Друга – переконання, що “маю впоратись з усім сама”.

Третя – травмуюча думка про власну неспроможність.

Четверта – почуття провини за те, що когось доведеться обтяжувати своїми проблемами або завдавати комусь незручностей.

– Подумайте, якими можуть бути корені ваших складнощів просити про допомогу, – радить психологиня.

Можливо, у дитинстві вас соромили чи звинувачували за прохання чи бажання.

Чарівний акронім ОПОР

Але ж сьогодні така реальність, коли допомога близьких не просто потрібна, а й конче необхідна.

То що ж робити? Юлія Джежелій наводить помічний акронім ОПОР. Щоб краще запам’ятати послідовність дій ефективного прохання, можете скористатися ним. І запам’ятайте його на майбутнє.

О – опишіть ситуацію. Дотримуйтеся фактів. Не засуджуйте.

П – проговорюйте. Висловіть свої почуття та думки щодо ситуації, яка потребує чиєїсь допомоги. “Для мене буде дуже важливо, якщо…”, “Я буду така щаслива, коли…”. В жодному разі не можна казати: “Ти повинен…”.

О – озвучте свій запит. Попросіть конкретно взяти на себе певні завдання, будьте чесними.

Р – розкажіть про взаємовигідну співпрацю, опишіть позитивні речі, які стануться, якщо людина зробить те, про що ви її просите.

На жаль, зазначає психологиня, навіть майстерне застосування навичок не завжди призводить до бажаного результату.

Проте так, принаймні, ми можемо бути певні, що зробили все, що від нас залежить, щоб вирішити проблему.

Джерело: Бережи себе