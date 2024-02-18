Ізраїльський психолог Мулі Лахад розповів про результати своїх досліджень щодо того, як ми переживаємо тривалий стрес і як підвищувати життєву стійкість, спираючись на свої внутрішні ресурси та навички.

Історія моделі стійкості

Під час свого волонтерства на території Ізраїлю 1979 року Мулі Лахад очікував побачити масові прояви травм.

Однак він зі здивуванням з’ясував, що більшість дорослих і дітей, які роками перебували у воєнній реальності, під обстрілами та терористичними атаками, хоч і мали ознаки травмування, але певною мірою жили нормальним життям.

Зараз дивляться

Щоб розібратися, як це їм вдається, Лахад разом із колегами опитали 300 дітей і 400 дорослих. Після систематизації отриманої інформації вченим вдалося виділити шість основних способів, за допомогою яких люди долають тривалий стрес.

Це стало основою моделі копінгу та стійкості BASIC Ph.

Модель копінгу та стійкості BASIC Ph

BASIC Ph – модель, що фокусується на природних механізмах подолання стресу. Вона складається з шести елементів стійкості, комбінація яких формує унікальний для кожної людини стиль подолання проблем. Що більше з цих елементів ми здатні використовувати, то більшу стійкість можемо розвинути.

B — belief

Переконання та цінності, на які ми спираємося в часи стресу чи кризи. Це не лише релігійні вірування, а й політичні переконання чи відчуття своєї місії, сенсу життя.

A — affect

Вираження почуттів та емоцій через сльози, сміх, щирі розмови про свій емоційний досвід. Або ж невербальні методи вираження почуттів, таких як: малювання, читання чи письмо.

S — social

Соціальні зв’язки – пошук підтримки через приналежність до групи (друзі, сім’я, колектив) і виконання своєї ролі у спільноті чи організації.

C — cognitive

Логічне та критичне мислення для вирішення складних ситуацій, здатність збирати правдиву інформацію, оцінювати ситуацію, аналізувати, планувати, складати списки, рефлексувати.

I — imagination

Уява і творчість як спосіб відволіктися від жорстоких фактів реальності, здатність мріяти про майбутнє або повертатися спогадами в щасливі моменти минулого. Сюди також належать почуття гумору, імпровізація, мистецтво.

PH — physical

Фізична активність і тілесні відчуття для подолання стресу можуть проявлятися через фізичні навантаження і тілесні практики: будь-який спорт, прогулянки, медитації. А також через насичення системи органів чуття, наприклад, завдяки вживанню їжі, ліків.

Як це працює

Більшість людей використовує більше одного елемента моделі. Зазвичай багато хто має добре розвинені три-чотири елементи. Для пояснення того, як саме ми використовуємо різні елементи моделі для подолання життєвих труднощів, авторка вживає метафору мов. У кожного з нас є:

проявлена мова (apparent language) – ті елементи моделі, які ми усвідомлено використовуємо для подолання труднощів;

забута мова (forgotten language) – елементи, які нам поки що не доступні, але їх можна розвинути.

Кожен із нас може використовувати всі шість елементів. Їх можна розвивати як у терапії, так і в профілактичній роботі. Це дасть змогу розширити діапазон способів долати стрес і бути стійкими.