Психолог Юлія Джежелій на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, де і як вагітні можуть знайти підтримку, поки батько майбутньої дитини перебуває на фронті.

– Страх втрати та постійна туга за партнером можуть викликати почуття безпорадності та відчаю. Емоційний вплив небезпек війни та фізичної розлуки може бути досить глибоким, особливо в період вагітності, – каже експертка.

Стосунки з партнером

Коли ви фізично розділені, за словами психолога, дуже важливо брати активну участь у діяльності, що сприяє емоційній близькості з партнером:

Зараз дивляться

ставити спільні цілі (наприклад, щодо спільної діяльності на наступній зустрічі під час відпустки партнера);

виявляти чесність і щирість: “що тебе турбує?”;

відкрито говорити про свої бажання і страхи, коли справа стосується самого спілкування.

Відкрите спілкування допомагає зміцнити довіру і розуміння, особливо за відсутності регулярного фізичного контакту.

Зв’язок із ширшим колом підтримки

Якщо ви почуваєтеся самотньо через відсутність або брак якісної соціальної взаємодії, психолог радить більше зустрічатися з іншими людьми, просити в них про допомогу:

долучіться до спільноти жінок, які очікують або нещодавно народили дитину. Це допоможе отримати інформаційну, емоційну та практичну підтримку. Зазвичай вони доступні онлайн, цілодобово і безкоштовно;

допомагайте іншим нужденним жінкам: це сприяє активації почуття причетності та зменшує ізоляцію;

будьте активні при встановленні нових зв’язків. Ймовірно, навколо вас багато людей, які також почуваються самотніми, зв’яжіться з ними, дізнайтеся їхню історію;

будьте обережні, порівнюючи себе з іншими. Хоча це важко робити, важливо нагадувати собі, що ми не знаємо, що відчувають інші люди, який шлях вони проходять, які виклики мають невідомі нам;

складіть список людей у вашому житті, які, на вашу думку, підтримають і допоможуть вам у цей час. Це можуть бути члени родини, друзі, люди з роботи. Важливо пам’ятати, що ви можете бути приємно здивовані отриманими відповідями та підтримкою;

будьте конкретні, коли просите про допомогу. Наприклад, попросіть друга відвезти вас на УЗД або скажіть батькам, що вам важливо, щоб вони обговорили з вами ваші страхи і хвилювання.

Зрештою, за словами експерта, завжди є можливість звернутися по допомогу до фахівця з психічного здоров’я та отримати супровід і підтримку.

Джерело: Бережи себе