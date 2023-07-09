Психолог Вікторія Островська в коментарі Фактам ICTV розповіла про наслідки для сімейних пар так званих любовних трикутників, коли в одного з подружжя виникають стосунки на стороні.

– У капкан любовного трикутника може потрапити кожна людина, чи то подружжя з багаторічним стажем спільного шлюбу, чи то зовсім молода пара, – зазначає Вікторія.

За словами психолога, стосунки в любовному трикутнику виникають не спонтанно, це результат цілої низки подій, які поступово відчужують чоловіка і жінку в парі.

Часто в такі трикутники потрапляють люди, які втомилися психологічно, емоційно або фізично. Коли хочеться того, чого вже немає в законному шлюбі.

– Зрада – це завжди наслідок незадоволення, конфлікту, непорозуміння, сильної образи, бажання помститися, природної полігамії одного з партнерів, відсутності сексу, – пояснює експерт.

Зустрічаючи нову людину і вступаючи з нею у стосунки, спочатку здається, що ось вона, та сама – турботлива, уважна і цікава, яка все розуміє з півслова.

Спочатку здається, що це просто цікава, ні до чого не зобов’язуюча пригода. Але з часом один із партнерів починає прив’язуватися і несподівано для себе розуміє, що почуття стали глибшими. І ось тут уже починаються складнощі.

– Рано чи пізно ви захочете вийти з трикутника, але потрібно бути готовим до того, що зробити це буде дуже і дуже непросто, – попереджає фахівець.

Але набагато важливіше розібратися:

чи хочете ви залишатися разом зі своїм законним партнером, чи краще розійтися, розлучитися;

де сталася тріщина, яка підштовхнула на зв’язок на стороні;

чого не вистачало в сімейному житті;

чи вартувало воно того.

– Часто коханців заводять, щоб заповнити внутрішню порожнечу і знайти втрачені емоції. Заново відчути закоханість, пристрасть, нові відчуття, – зазначає Вікторія.

Однак, за її словами, пристрасть, як правило, швидкоплинна, а ось сім’ю ви можете втратити назавжди.

Слід усвідомлювати, що вступаючи в любовний трикутник, ви постійно перебуватимете в емоційній напрузі, і врешті-решт про ваш зв’язок дізнається ваш партнер.

У такому стані високого емоційного напруження ви навряд чи зможете перебувати тривалий час. У підсумку такий зв’язок перестане приносити радість і рано чи пізно поставить вас перед важким і складним вибором.