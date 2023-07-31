У Міністерстві охорони здоров’я України оприлюднили надійні та перевірені сервіси, де підліток може отримати безоплатну психологічну допомогу.

– Підлітки – одні з найвразливіших під час війни. Окрім незрозумілості світу навколо, війни та стресу, вони проживають важливі зміни всередині та шукають свій шлях, – ідеться в повідомленні.

Тінейджери можуть не звертатися по допомогу до близьких, вважаючи себе достатньо дорослими, але їм також дуже потрібна підтримка.

Якщо батьки з певних причин (відсутність довірливих стосунків із дитиною-підлітком, некомпетентність у психології, стресовий стан тощо) не мають змоги надати підтримку, варто скористатися допомогою фахівців.

Важливо, щоб будь-хто, а тим паче тінейджер, не залишався сам на сам зі своїми переживаннями.

Надійні канали психологічної підтримки: