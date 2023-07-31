У Міністерстві охорони здоров’я України оприлюднили надійні та перевірені сервіси, де підліток може отримати безоплатну психологічну допомогу.
– Підлітки – одні з найвразливіших під час війни. Окрім незрозумілості світу навколо, війни та стресу, вони проживають важливі зміни всередині та шукають свій шлях, – ідеться в повідомленні.
Тінейджери можуть не звертатися по допомогу до близьких, вважаючи себе достатньо дорослими, але їм також дуже потрібна підтримка.
Якщо батьки з певних причин (відсутність довірливих стосунків із дитиною-підлітком, некомпетентність у психології, стресовий стан тощо) не мають змоги надати підтримку, варто скористатися допомогою фахівців.
Важливо, щоб будь-хто, а тим паче тінейджер, не залишався сам на сам зі своїми переживаннями.
Надійні канали психологічної підтримки:
- лінія Національної психологічної асоціації – 0 800 100 102 (10:00-20:00 щодня, дзвінки безоплатні);
- ПОРУЧ – спільний проєкт МОН України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та ГО ВГЦ Волонтер. У межах проєкту є онлайнові терапевтичні групи підтримки для підлітків – poruch.me/teenagers;
- консультації від руху Teenergizer – це рух, що об’єднав підлітків із регіону Східної Європи та Центральної Азії. На сайті можна записатися на безкоштовну консультацію від психологів і консультантів проєкту – teenergizer.org/consultations;
- національна гаряча лінія для дітей та молоді від Ла Страда – тут діти, підлітки та студентська молодь можуть анонімно та конфіденційно отримати підтримку в будь-яких складних життєвих ситуаціях – 0 800 500 225 (з мобільного чи стаціонарного) або 116 111 (з мобільного);
- Не дрібниці – безпечний підлітковий простір, який надає безкоштовні консультації онлайн у боті (але консультують психологи, не автоматизовані механізми) – notrivia.com.ua;
- лінія благодійного фонду Голоси дітей – телефонна лінія психологічної підтримки для дітей та батьків. Також можна записатися на очні консультації, якщо місто є в списку – voices.org.ua/i-need-help/mental-help-for-kids;
- лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine – 7333 (цілодобово);
- міжнародна гуманітарна організація Людина в біді – 0 800 210 160 (анонімно і цілодобово, безкоштовно з усіх операторів в Україні).