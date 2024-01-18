Експерти Всеукраїнської програми ментального здоров’я, створеної за ініціативи Олени Зеленської “Ти як?”, назвали ознаки тривожності у людей, які можуть перебувати поруч із вами.

– Кожен із нас хоч раз у житті відчував тривожність. Чи то через іспити в університеті, чи то перед виходом на нову роботу, чи то перед іншими важливими життєвими подіями, – нагадують психологи.

Чим небезпечний тривалий стрес

За словами експертів, зазвичай переживання тривають від кількох хвилин до кількох днів. Але є люди, які живуть у напрузі не день і не два, а тижні, місяці або навіть роки.

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У результаті цей тривалий стрес переростає в тривожний розлад. Людина в такому стані має постійне або дуже часте відчуття безпричинного страху. Це виснажує і не дає жити життям на повну.

Як допомогти собі за тривожності

Якщо це про вас, психологи рекомендують спробувати унормувати свій графік, щоб у ньому завжди був час на відпочинок, повноцінне харчування, час для себе. Можна також попрактикувати щоденні техніки для заспокоєння, а якщо не вдається подолати розлад самостійно – зверніться до психотерапевта.

Ознаки тривожності

Якщо ж постійна тривожність – це про ваших близьких, у ваших силах навчитися сприймати їх у їхньому стані з розумінням і підтримкою. Психологи закликають не сваритися чи ображатися, якщо людина:

довго не відповідає на повідомлення або ігнорує дзвінки. Якщо людина у стані тривоги, тоді навала повідомлень чи дзвінків можуть тільки посилювати це відчуття;

раптом змінює плани. Раптова хвиля тривоги може змусити людину скасувати плани в останній момент;

уникає особистих зустрічей, віддаляється. У вільний час людині з посиленою тривожністю важко відвідувати заходи чи зустрічатися з друзями, а часто хочеться залишатися на самоті;

у розмові уникає зорового контакту: він може приносити дискомфорт. Для людини з тривожністю властиво часто уникати особистих контактів, прагнути, щоб на неї зовсім не звертали увагу;

говорить без зупинки та перебиває. У стані тривожності буває важко контролювати емоції та думки, які рвуться назовні. А іноді людям настільки нестерпні паузи в розмові, що вони всіляко намагаються їх заповнити;

поводиться зневажливо, дратується через дрібниці, спалахує гнівом. Людина з тривожністю часто перебуває “на межі”, і будь-яка емоція може стати “останньою краплею”.

За словами експертів, перелічені дії не завжди є проявом неповаги. Слід враховувати, що на стан людини та її поведінку можуть впливати події, про які ви не знаєте. Тому не поспішайте з’ясовувати стосунки, а краще просто запитайте, чи можете чимось допомогти, уточнюють психологи.

Джерело: Психологічна підтримка