Експерти популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка пояснили, як стати відповідальним за свої емоції, навчитися їх контролювати і не зриватися на тих, хто поруч.

На зауваження реагуєте виправданнями, дуже засмучуєтеся, відчуваєте злість? Перекладаєте провину на когось або щось, що вас вивело з рівноваги, розлютило, тригернуло? Якщо так, то саме час взяти відповідальність за свої емоції.

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Не перестати відчувати

– Узяти відповідальність за емоції – не означає перестати відчувати. Ми не вибираємо, що відчувати, а що ні. Це як холод або жар. Ми просто їх відчуваємо, – кажуть експерти.

За словами психологів, взяти відповідальність за свої емоції означає прийняти їх, не відкидаючи і не пригнічуючи. Це усвідомлення і контроль над тим, як ми реагуємо на події навколо нас. Визнання того, що ми не можемо вибирати, що відчувати, але ми завжди можемо вибирати, як реагувати на ці емоції.

Шкода придушення та підміни емоцій

На жаль, пригнічені емоції нікуди не зникають, а нишком продовжують впливати на людину зсередини, пояснюють фахівці. За їхніми словами, пригнічені емоції можуть призвести до фізичних проблем: гормонального дисбалансу, аутоімунних захворювань тощо.

– Адже емоції запускають ланцюги процесів в організмі, наприклад, вироблення гормонів, підвищення пульсу і тиску, мобілізацію м’язів, пригнічення травлення, – кажуть експерти.

За їхніми словами, підміна одних емоцій іншими або взагалі їх невираження може призвести до непорозумінь, недовіри у стосунках. Невміння висловлювати почуття може сприяти самотності, розчаруванню та депресії.

Як контролювати свої емоції

не соромтеся відчувати емоції. Вони є частиною нашого життя, і ми маємо право на них;

позначте емоцію. Свідомо дайте визначення почуттям: “я злюся”, “мені страшно”, “я соромлюся” тощо. Розвивайте свій емоційний словник;

спостерігайте за сигналами тіла. Уважно стежте, як ваше тіло реагує на емоції. Фізичні відчуття можуть допомогти зрозуміти емоційний стан;

знайдіть причину. Спробуйте зрозуміти, як і в який момент виникла ця емоція. Подумайте про зовнішні та внутрішні чинники, що спровокували її. Чому саме це вивело вас із рівноваги? Що саме ви хотіли, чого саме прагнули в той момент;

розділіть емоції. Розрізняйте оригінальні емоції від тих, що виникають пізніше через ваші роздуми, самоаналіз. Намагайтеся розкрити справжні почуття.

Коли ви почнете розуміти природу власних реакцій і відчувати, як вони з’являються та набирають обертів, вам буде дедалі легше й легше справлятися з травмувальними ситуаціями, стверджують експерти. За їхніми словами, вам вдасться уникнути негативних наслідків, поступово вибудовуючи власний емоційний світ.

Джерело: Психологічна підтримка