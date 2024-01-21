Військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Об’єднаного ефіру українських телеканалів назвав один із головних аспектів ментального здоров’я під час війни.

Згідно з проведеними опитуваннями, у 2023 році 55% українців відчувають втому від війни, 25% – гнів. Психолог пояснив, наскільки взаємопов’язані ці стани, які видаються протилежними за своєю суттю.

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– Це справді різні речі. Гнів – це емоція, яку ми відчуваємо, щоб вижити. І ця емоція, так само, як і страх, забирає в нас енергію, що й призводить до втоми. Тобто, втома – це наслідок наших емоцій, зокрема й гніву, – каже Андрій Козінчук.

За словами експерта, емоції провокують сплеск гормонів адреналіну, норадреналіну, які необхідні для виживання. А через те, що в українців немає культури відпочинку на загальнонаціональному рівні, ми відчуваємо втому від війни, яка стала вже своєрідним мемом в Україні.

Загальнонаціональний відпочинок

Говорячи про загальнонаціональний відпочинок, психолог зазначає, що в певному сенсі в українців немає такої культури. У нас закладена установка, що якщо ти багато працюєш, то ти – молодець. А відпочинок – це для слабаків.

Крім того, навіть під час свят, каже експерт, ми не відпочиваємо, не відновлюємося повною мірою після трудових буднів, а відриваємося так, що потім упродовж року думаємо, як нам, приміром, схуднути після застіль Нового Року та Різдва.

Відпочинок як ресурс для роботи

Інше питання, зазначив Козінчук, що під час війни багато українців не дозволяють собі відпочивати, розцінюючи відпочинок як моральну слабкість і навіть у певному сенсі зраду.

Але суть у тому, що відпочинок служить для того, щоб ми могли нормально та продуктивно працювати.

– Тобто, ми відпочиваємо не тому, що в нас мирне та прекрасне життя, а для того, щоб отримати енергію, мати ресурс для нормальної роботи, – каже психолог.

За словами експерта, ті компанії, які працюють по шість годин на день, показують кращі результати, ніж ті, у кого ненормований робочий день.

Крім того, за словами Козінчука, не слід чекати закінчення війни, щоб потім відпочити. Це свого роду маніпулятивна установка.

Тому, якщо ви отримайте моральне задоволення від того, що вип’єте кави з друзями, підете на концерт чи в музей, слід обов’язково це робити без хибного відчуття, що, мовляв, у країні війна, а я йду в ресторан.

Чим загрожує втома

За словами психолога, наслідком накопичення втоми є емоційне виснаження, яке, своєю чергою, небезпечне розвитком психосоматичних захворювань. Це можуть бути висипання на шкірі, оніміння кінцівок.

Але найголовніше те, що людина в стані втоми втрачає свій фокус: для виконання професійного завдання їй потрібно набагато більше часу та сил, ніж до того.

По суті, через перевтому сам організм почне нас вимикати, оберігаючи тим самим від цілковитого емоційного та фізичного вигорання, зазначив психолог.