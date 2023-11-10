Психологиня Вікторія Островська в коментарі Фактам ICTV звернулася до жінок, які страждають від знущань і принижень чоловіка, і пояснила, чому ці вкрай токсичні стосунки слід розривати не роздумуючи.

Як розпізнати майбутнього тирана

За словами Вікторії, як показує практика, розпізнати в чоловікові тирана і деспота часто дуже складно, оскільки в період залицяння він проявляє себе як ніжний, турботливий і вкрай уважний партнер.

Справжня сутність аб’юзера повною мірою проявляється, коли він розуміє, що жінка від нього залежна. І тоді він починає, наприклад, нещадно звинувачувати її у всіх своїх життєвих невдачах і нездійснених надіях. А потім зазвичай в хід ідуть кулаки.

Зараз дивляться

Хибні ілюзії

– Дуже часто, страждаючи від принижень і побоїв, більшості жінок дуже складно ухвалити рішення піти, оскільки їхня самооцінка і здатність до ухвалення рішення буває повністю розбитою жорстоким чоловіком, – каже психологиня.

За словами експертки, багато жінок щосили сподіваються і вірять, що завтра все буде краще, все стане як у перші тижні знайомства. Але це хибне переконання, стверджує психологиня, бо тирани не змінюються, але з часом стають ще жорстокішими.

Тому якщо ви вже усвідомили, що опинилися в пастці деспота, рішення піти слід ухвалювати не роздумуючи. Інакше ви ризикуєте не тільки своїм здоров’ям унаслідок побоїв, а й життям, яке можуть обірвати будь-які обставини.

Дитині потрібен батько

– Часто жінки не наважуються на розрив через переконання, що дитині потрібен батько. Але ви маєте розуміти, що така манера поведінки батька дуже важко відіб’ється на дитині в майбутньому, – зазначає психологиня.

За її словами, ставши дорослою, дитина підхопить цей сценарій і на неї чекатиме подібний сюжет. Часто діти, які проживають під одним дахом із батьком-деспотом, виростають дуже жорстокими.

– Не намагайтеся вмикати в собі рятувальника, доводячи собі й навколишнім, що зможете змінити цього монстра. Це всього лише ілюзія, – каже Вікторія.

Не вірте жодному слову

За її словами, правильним рішенням буде подати на розлучення і не вестися на слізні благання дати ще один шанс, на палкі запевнення, що все буде по-іншому і що він усе усвідомив.

Не вірте жодному слову і тікайте якомога далі від таких стосунків. Рятуйте себе і своїх дітей. Один раз переживіть цей важкий період, щоб потім жити повноцінним життям, яке у всіх нас одне, резюмує психологиня.