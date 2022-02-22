Через нестабільну ситуацію в країні люди можуть частіше потерпати від панічних атак.

Що це, симптоми та як позбутися паніки, розповіла психолог Ксенія Добровольська.

Що таке панічна атака та її симптоми

– Панічна атака – це раптовий напад сильного страху, який викликає серйозні фізичні реакції, коли немає реальної та видимої загрози, – говорить Ксенія Добровольська.

Коли вона стається, виникає враження, ніби людина втрачає контроль.

Її ознаки у кожної людини можуть бути різними.

Симптоми паніки:

тремор рук;

прискорене серцебиття;

пітливість;

спазм живота;

запаморочення;

оніміння кінцівок;

ком у горлі;

відчуття небезпеки.

Панічна атака може бути разовим явищем чи повторюватися, коли людина зазнає впливу тригерної ситуації.

Як позбутися паніки

– Якщо панічна атака стається не вперше, не соромтеся просити про допомогу в інших людей. Просіть викликати швидку, взяти вас за руку, обійняти, – пояснює психолог.

Що робити, щоб подолати цей стан:

знайдіть опору чи поручень і тримайтеся за нього;

сядьте на диван чи стілець зі спинкою, краще щоб лікті теж були на опорі та не звисали, ноги поставте на підлогу, взуття краще зняти, спробуйте себе обійняти, можна зробити самомасаж рук;

сконцентруйте увагу на чомусь іншому, наприклад порахуйте людей в яскравому одязі чи квіти у вазі;

контролюйте дихання – рахуйте до п’яти, у цей час робіть один вдих та видих;

випийте м’ятного чи ромашкового чаю.

Якщо не виходить впоратися з цим станом самостійно або він повторюється занадто часто, треба звернутися по допомогу до спеціаліста.